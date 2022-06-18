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Коронавирус снова мутирует: насколько опасны новые подвиды Омикрона и где зафиксированы

18 июня 2022, 14:29
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Источник: Depositphotos

Медики утверждают, что в Южной Африке появились новейшие подвиды штамма Омикрон — BA.4 и BA.5, которые могут стать доминантными в Европе и США.

Что такое BA.4 и BA.5

С момента появления Covid-19 и до сих пор продолжают появляться новые генетические версии вируса. Несколько основных штаммов, таких как Альфа и Дельта, вызвали массовые волны заражения.

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Однако сейчас беспокойство экспертов вызывают новые подвиды Омикрона – BA.4 и BA.5.

В марте они попали в список мониторинга Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также их назвали вызывающими беспокойство в Европе.

Немецкий институт имени Роберта Коха (RKI) ожидает, что BA.5 и другие подтипы Омикрона будут быстро распространяться, поскольку они легче передаются. Уже этим летом количество заболевших выросло.

На долю BA.5 уже приходится 10% новых случаев инфицирования. Это вдвое больше, чем раньше, в начале июня.

В каких странах есть новый Омикрон

BA.4 и BA.5 впервые появились в Южной Африке. BA.5 уже доминирует в Португалии.

В США и Великобритании также наблюдается рост количества инфекций, вызванных BA.4 и BA.5.

О случаях заражения сообщила Австралия.

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Насколько они опасны

  • Известно, что они не так опасны как штамм Дельта.
  • Однако новые подварианты распространяются полегче.
  • Кроме того, многие страны сняли ограничения.
  • Вакцинированные могут заболеть снова.
  • Новая волна может привести к определенному увеличению госпитализаций и летальным исходам.

Как защититься

  • По-прежнему в группе риска — пожилые люди и имеющие серьезные сопутствующие заболевания.
  • Современные вакцины являются лучшей защитой.
  • Врачи рекомендуют группам риска и, в частности, пожилым людям пройти еще одну бустерную вакцинацию, чтобы повысить количество антител.

Как скоро будут новые вакцины

Обновленные версии вакцин против вариантов Covid уже разрабатываются и тестируются.

Производители также могут оперативно расширить производство, и регуляторы уже обсудили, как ускорить этот процесс.

Источник
ВВС
Теги
Коронавирус Covid-19
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