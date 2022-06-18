Медики утверждают, что в Южной Африке появились новейшие подвиды штамма Омикрон — BA.4 и BA.5, которые могут стать доминантными в Европе и США.
Что такое BA.4 и BA.5
С момента появления Covid-19 и до сих пор продолжают появляться новые генетические версии вируса. Несколько основных штаммов, таких как Альфа и Дельта, вызвали массовые волны заражения.
Однако сейчас беспокойство экспертов вызывают новые подвиды Омикрона – BA.4 и BA.5.
В марте они попали в список мониторинга Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также их назвали вызывающими беспокойство в Европе.
Немецкий институт имени Роберта Коха (RKI) ожидает, что BA.5 и другие подтипы Омикрона будут быстро распространяться, поскольку они легче передаются. Уже этим летом количество заболевших выросло.
На долю BA.5 уже приходится 10% новых случаев инфицирования. Это вдвое больше, чем раньше, в начале июня.
В каких странах есть новый Омикрон
BA.4 и BA.5 впервые появились в Южной Африке. BA.5 уже доминирует в Португалии.
В США и Великобритании также наблюдается рост количества инфекций, вызванных BA.4 и BA.5.
О случаях заражения сообщила Австралия.
Насколько они опасны
- Известно, что они не так опасны как штамм Дельта.
- Однако новые подварианты распространяются полегче.
- Кроме того, многие страны сняли ограничения.
- Вакцинированные могут заболеть снова.
- Новая волна может привести к определенному увеличению госпитализаций и летальным исходам.
Как защититься
- По-прежнему в группе риска — пожилые люди и имеющие серьезные сопутствующие заболевания.
- Современные вакцины являются лучшей защитой.
- Врачи рекомендуют группам риска и, в частности, пожилым людям пройти еще одну бустерную вакцинацию, чтобы повысить количество антител.
Как скоро будут новые вакцины
Обновленные версии вакцин против вариантов Covid уже разрабатываются и тестируются.
Производители также могут оперативно расширить производство, и регуляторы уже обсудили, как ускорить этот процесс.