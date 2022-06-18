Медики утверждают, что в Южной Африке появились новейшие подвиды штамма Омикрон — BA.4 и BA.5, которые могут стать доминантными в Европе и США.

Что такое BA.4 и BA.5

С момента появления Covid-19 и до сих пор продолжают появляться новые генетические версии вируса. Несколько основных штаммов, таких как Альфа и Дельта, вызвали массовые волны заражения.

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Однако сейчас беспокойство экспертов вызывают новые подвиды Омикрона – BA.4 и BA.5.

В марте они попали в список мониторинга Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также их назвали вызывающими беспокойство в Европе.

Немецкий институт имени Роберта Коха (RKI) ожидает, что BA.5 и другие подтипы Омикрона будут быстро распространяться, поскольку они легче передаются. Уже этим летом количество заболевших выросло.

На долю BA.5 уже приходится 10% новых случаев инфицирования. Это вдвое больше, чем раньше, в начале июня.

В каких странах есть новый Омикрон

BA.4 и BA.5 впервые появились в Южной Африке. BA.5 уже доминирует в Португалии.

В США и Великобритании также наблюдается рост количества инфекций, вызванных BA.4 и BA.5.

О случаях заражения сообщила Австралия.

Насколько они опасны

Известно, что они не так опасны как штамм Дельта.

Однако новые подварианты распространяются полегче.

Кроме того, многие страны сняли ограничения.

Вакцинированные могут заболеть снова.

Новая волна может привести к определенному увеличению госпитализаций и летальным исходам.

Как защититься

По-прежнему в группе риска — пожилые люди и имеющие серьезные сопутствующие заболевания.

Современные вакцины являются лучшей защитой.

Врачи рекомендуют группам риска и, в частности, пожилым людям пройти еще одну бустерную вакцинацию, чтобы повысить количество антител.

Как скоро будут новые вакцины

Обновленные версии вакцин против вариантов Covid уже разрабатываются и тестируются.

Производители также могут оперативно расширить производство, и регуляторы уже обсудили, как ускорить этот процесс.