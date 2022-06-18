Медики стверджують, що у Південній Африці з’явилися найновіші підвиди штаму Омікрон – BA.4 та BA.5, які незабаром можуть стати домінантними у Європі та США.

Що таке BA.4 і BA.5

З моменту появи Covid-19 і до цього часу продовжують з’являтися нові генетичні версії вірусу. Кілька основних штамів, як-от Альфа і Дельта, викликали масові хвилі зараження. Зараз дивляться

Однак зараз занепокоєння експертів викликають нові підвиди Омікрону – BA.4 та BA.5.

У березні вони потрапили до списку моніторингу Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), а також їх назвали такими, що викликають занепокоєння в Європі.

Німецький Інститут імені Роберта Коха (RKI) очікує, що BA.5 та інші підтипи Омікрону швидко поширюватимуться, оскільки вони легше передаються. Уже цього літа кількість хворих зросла.

На долю BA.5 вже припадає десять відсотків нових випадків інфікування. Це вдвічі більше, ніж раніше, на початку червня.

У яких країнах є новий Омікрон

BA.4 та BA.5 вперше з’явилися у Південній Африці. BA.5 вже домінує в Португалії.

У США та Великій Британії також спостерігають зростання кількості інфекцій, спричинених BA.4 і BA.5.

Про випадки зараження повідомила Австралія. Читайте також: Невтішна відповідь вчених: як часто можна заражатись на коронавірус Наскільки вони небезпечні Відомо, що вони не такі небезпечні як штам Дельта.

Однак нові підваріанти поширюються легше.

Крім того, багато країн зняли обмеження.

Вакциновані можуть захворіти знову.

Нова хвиля може призвести до певного збільшення госпіталізацій та летальних випадків. Як захиститися Як і раніше у групі ризику – люди похилого віку та ті, що мають серйозні супутні захворювання.

Сучасні вакцини є найкращим захистом.

Лікарі рекомендують групам ризику і, зокрема, людям похилого віку пройти ще одну бустерну вакцинацію, щоб підвищити кількість антитіл. Як швидко будуть нові вакцини Оновлені версії вакцин проти варіантів Covid вже розробляються та тестуються.