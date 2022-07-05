В Італії за добу зафіксовано 132, 3 тис. нових позитивних результатів (+58,3%) та 94 смерті.

Рекордні цифри: спостерігається бум заражень, після самих обнадійливих даних (з 8 лютого позначка 100 тис. не була перевищена). Фактично сьогодні зафіксовано інфікованих на 95 тис. більше, ніж вчора (36, 3 тис.).

Щоденний звіт, опублікований Міністерством охорони здоров’я та цивільного захисту у вівторок, 5 липня, також налічує 94 жертви, що на 38 більше, ніж 59, зареєстрованих учора. Таким чином, загальна кількість жертв, виявлених з початку надзвичайної ситуації з Covid, сягнула 168 698 осіб.

Зараз дивляться

Дані за 24 години з деяких міст та регіонів:

Венеція: 12 206 нових випадків та 15 жертв

В Апулії 10 смертей

Зростання інфекцій на Сардинії збільшилося вчетверо за 24 години

У Тоскані 7 930 нових позитивних результатів та 11 смертей.

Медики вважають, що якщо так піде й надалі, то наступного місяця не уникнути більше двох тисяч смертей серед ослаблених людей, які перебувають у зоні ризику.

– Порівняно з цим місяцем, наступного буде понад дві тисячі смертей, якщо кількість заражених зростатиме, – сказав Філіппо Анеллі, президент Федерації медичних орденів. – Слабкі люди наражаються на найбільший ризик з усіма цими зараженими.

Він нагадав, що якщо ми одягнемо маску там, де натовп, ми, мабуть, врятуємо чиєсь життя.

Джерело: 24 Italia