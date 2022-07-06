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Готуємось до нової хвилі Covid-19: в Україні зросла кількість випадків захворювання

6 Липня 2022, 18:56
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
Готуємось до нової хвилі Covid-19: в Україні зросла кількість випадків захворювання
Джерело: Depositphotos

Україна готується до нової хвилі коронавірусу. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, останні два місяці фіксується збільшення кількості випадків захворювання на Covid-19.

– Минулого тижня було зафіксовано 1 018 випадків, а перед цим – 943. Тобто приріст на 12% за тиждень, – повідомив Ляшко.

Тенденція до зростання кількості випадків захворювання спостерігається і в Європі.

Зараз дивляться

– Тому Україна потенційно готується до нової хвилі Covid-19. В нас є препарати для лікування коронавірусу, тести, засоби індивідуального захисту, – зазначив міністр.

Всі препарати розподілені на складах по Україні, щоб можна було швидко доставити їх до медзакладів.

Міністр вкотре наголосив на необхідності щеплення від коронавірусу.

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Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація Вакцини Коронавірус Covid-19 МОЗ України
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