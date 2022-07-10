У чому полягає особливість та небезпека нового підваріанта Омікрона Центавр (ВА.2.75), який вже фіксується і в Україні, у своєму Telegram-каналі розповіла головний інфекціоніст МОЗ, професор Ольга Голубовська.

– Особливістю нового підваріанта Омікрона Центавр (ВА.2.75) є ще більша здатність ухилятися від імунітету, ніж це роблять всі інші варіанти SARS-CoV-2, – зазначає Ольга Голубовська.

За її словами, цей підваріант поки він не розглядається як варіант занепокоєння, оскільки заразність, тяжкість перебігу й ступінь відхилення від імунітету вивчаються.

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Проте, за словами інфекціоніста, низка експертів вважають, що наявні дев’ять додаткових мутацій Центавра (порівняно з Омікроном) дозволять йому захищатися від природного і штучного імунітету значною мірою.

– Вважається, що варіант Омікрон (ВА.5) і його субваріанти, що циркулюють зараз у всьому світі, це найгірша версія вірусу, бо є найбільш контагіозною, – пише Голубовська.

І ще раз нагадує: своєчасний прийом противірусних препаратів, відразу після поставки діагнозу, особливо групам ризику та особам, у яких хвороба дебютує з високої температури тіла, той фактор, який рятує життя.

Джерело: Ольга Голубовська