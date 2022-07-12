Строго дотримуючись стратегії нульового Covid-19, влада Китаю пішла на те, щоб сьогодні, 12 липня, через один тільки випадок коронавірусу заблокувати невелике місто з населенням в 300 тис. осіб.

Повідомляється, що жителям міста не дозволяється виходити за межі своїх будинків до полудня четверга. При цьому влада обіцяє доставляти їм предмети першої необхідності.

За даними Bloomberg, в місті знаходиться одна з найбільших китайських сталеливарних компаній Wuyang Iron & Steel Co., яка експортує продукцію в США, Японію та інші великі країни Заходу.

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Влада сусіднього міста Жумадіан, в якому проживає близько 7 млн осіб, також оголосила, що введуть аналогічне триденне закриття центру міста після того, як дві людини дали позитивний результат.

Близько 250 млн осіб в Китаї наразі знаходяться під дією тих чи інших заходів по боротьбі з вірусом, що більш ніж удвічі перевищує їхню кількість минулого тижня, повідомив у понеділок японський банк Nomura.

За даними Національної комісії охорони здоров’я, 12 липня в країні було зареєстровано 347 нових випадків Covid-19, більше 80% з яких не мали симптомів.