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Из-за одного случая Covid-19: власти Китая заблокировали целый город с населением 300 тыс. человек

12 июля 2022, 16:54
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Строго следуя стратегии нулевого Covid-19, власти Китая пошли на то, чтобы сегодня, 12 июля, из-за одного только случая коронавируса заблокировать небольшой город с населением в 300 тыс. человек.

Сообщается, что жителям города не разрешается выходить за пределы своих домов до полудня четверга. При этом власти обещают доставлять им предметы первой необходимости.

По данным Bloomberg, в городе находится одна из крупнейших китайских сталелитейных компаний Wuyang Iron & Steel Co., которая экспортирует продукцию в США, Японию и другие крупные страны Запада.

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Власти соседнего города Жумадиан, в котором проживает около 7 млн человек, также объявили, что введут аналогичное трехдневное закрытие центра города после того, как два человека дали положительный результат.

Около 250 млн человек в Китае в настоящее время находятся под действием тех или иных мер по борьбе с вирусом, что более чем вдвое превышает их количество на прошлой неделе, сообщил в понедельник японский банк Nomura.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, 12 июля в стране было зарегистрировано 347 новых случаев Covid-19, более 80% из которых не имели симптомов.

Источник
MedicalXpress
Теги
Китай Коронавирус Covid-19 статистика
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