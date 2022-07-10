Исследователи из Пенсильванского университета Филадельфии и кенийской неправительственной организации IRDO описали, как пандемия коронавируса повлияла на секс в обмен на плату.

Исследование было посвящено сексу за деньги, которым занимаются женщины с высоким риском заражения ВИЧ в сельских районах Кении.

В опросах приняли участие чуть больше 2 тыс. ВИЧ-отрицательных жительниц Кении, которым на момент начала пандемии было от 23 до 32 лет (средний возраст участниц 27 лет) и которые занимались сексом с двумя и более мужчинами за последние четыре недели.

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Авторы работы обнаружили, что в первый год пандемии происходило уменьшение количества половых партнеров, которые платили за секс, и, соответственно, снижался уровень доходов участниц опроса.

Так, секс с презервативом до распространения коронавируса в среднем стоил $8, во время пандемии — $10,2. Средняя стоимость секса без презерватива в пандемию выросла с $10,4 до $12,4.

В свою очередь средний недельный доход женщин, занимавшихся сексом за деньги, за полгода до пандемии составлял $10,9. В начале первого года пандемии он сократился до $5,6.

Исследователи отмечают, что такие пересекающиеся факторы уязвимости, как бедность, ВИЧ и Covid-19, должны учитываться в рамках политики по борьбе с коронавирусом в странах с низкими доходами населения.