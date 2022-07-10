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З презервативом та без: вчені з’ясували, як Covid-19 вплинув на вартість секс-послуг в Кенії

10 Липня 2022, 13:23
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Дослідники з Пенсільванського університету Філадельфії та кенійської неурядової організації IRDO описали, як пандемія коронавірусу вплинула на секс в обмін на плату.

Дослідження було присвячено сексу за гроші, яким займаються жінки з високим ризиком зараження ВІЛ в сільських районах Кенії.

В опитуваннях взяли участь трохи більше 2 тис. ВІЛ-негативних мешканок Кенії, яким на момент початку пандемії було від 23 до 32 років (середній вік учасниць 27 років) і які займалися сексом з двома і більше чоловіками за останні чотири тижні.

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Автори роботи виявили, що в перший рік пандемії відбувалося зменшення кількості статевих партнерів, які платили за секс, і, відповідно, знижувався рівень доходів учасниць опитування.

Так, секс з презервативом до поширення коронавірусу в середньому коштував $8, під час пандемії — $10,2. Середня вартість сексу без презерватива в пандемію зросла з $10,4 до $12,4.

У свою чергу середній тижневий дохід жінок, які займалися сексом за гроші, за півроку до пандемії становив $10,9. На початку першого року пандемії він скоротився до $ 5,6.

Дослідники відзначають, що такі пересічні фактори вразливості, як бідність, ВІЛ і Covid-19, повинні враховуватися в рамках політики по боротьбі з коронавірусом в країнах з низькими доходами населення.

Джерело
Медуза
Теги
Кенія Коронавірус Covid-19 Наукові дослідження науковці Секс
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