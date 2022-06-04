Середній вік і після нього — гарний час для переоцінки, особливо це стосується сексуального життя. Ви б хотіли, щоб у вас було таке? Вам досі подобається, коли ваш партнер це робить? Вам все ще подобається… ваш партнер?

Менопауза або проблеми з ерекцією можуть завдати шкоди сексуальному життю, як і погане психічне здоров’я, тому Аманда Мейджор, керівник відділу якості обслуговування та клінічної практики в Relate, наголошує, якщо це відбувається, важливо звернутися до лікаря.

– Під час терапії нерідко можна зустріти пари, у яких сексуальні стосунки з роками повністю зникли з різних причин: фізичних, емоційних, – каже Аманда Мейджор – Та ніколи не пізно мати повноцінне сексуальне життя. Отже, як продовжувати працювати довше? Скажи, що ти хочеш.

Потрібно розпочати розмову про секс як перший крок. Це можливість сказати, що ви робите, а що не подобається. Практикуйте це вголос наодинці, щоб побачити, як це звучить – головне, щоб тон не був звинувачувальним.

Зараз дивляться

– У кожного з нас є бажання, фантазії та уподобання, — каже Кейт, яка на початку 70 років займається найкращим сексом зі своєю дівчиною Лінді. – Збентеження може перешкодити нам говорити що-небудь. Але, якщо не зараз, то коли?

Вона радить написати записку, щоб пізніше можна було б прочитати вголос, щоб отримати соковиту пропозицію чи веселу іскру. Але спочатку знайте, чого ви хочете.

Подумайте про планування сексу

Це не зовсім пристрасть, яку потрібно мати зараз, яка, можливо, спрацювала раніше, але складання плану може бути сексуальним.

-Ми минули вік чистої спонтанності, і це нормально, таким чином ми можемо покращити секс, — каже Кейт. – Ми часто говоримо про те, що будемо разом за день або вранці. Ми можемо надіслати кілька повідомлень із сміливими або смішними думками.

Подумайте про антураж: вогники, відкриті вінка, музика. Можливо, це буде перегляд книги з еротичними фотографіями чи мистецтвом. Уява і очікування — хороші афродизіаки.

Та у деяких пар спонтанність ще працює.

– У наші 50 і 60 років ми регулярно їздили на машині випити пінту, плануючи зупинятися в відокремленому місці для сексу по дорозі додому, — каже Стюарт, який вже розміняв сьомий десяток і одружений більше 50 років. – Це справжній поворот. Спонтанний секс, скажімо, на кухні, також важливий.

Для пар, які звикли до проникаючого сексу, може настати момент, коли це стане некомфортним.

– Відмовтеся від думки, що єдиний справжній секс – це статевий акт, – каже Джоан Прайс, нестаріюча прихильниця сексуальності та автор книги Голі в нашому віці: розмови вголос про секс похилого віку. – Використовуйте ротову порожнину, пальці, вібратори. Замість того, щоб думати про це як про обмеження сексу, думайте про це як про розширення сексу, щоб включити всі ці інші чудові способи, за допомогою яких ви можете знайти задоволення та збудження.

Оргазм може бути не метою, як це було колись.

– Зосередьтеся на задоволенні та відчуттях, — каже Прайс. – Викиньте тривогу, очікування. І скажіть собі: я просто насолоджуюся цим. І набагато більша ймовірність, що оргазм станеться, якщо він не оточений тривогою.

Стюарт і його дружина досліджували інші види діяльності після гістеректомії його дружини, яка ускладнила проникливий секс.

-Ми продовжуємо взаємно мастурбувати один одного, робимо масаж йоні, і вона насолоджується стимуляцією клітора та точки G. Я майже завжди досягаю кульмінації, коли вона це робить. Я не вважаю, що відсутність звичайного проникаючого сексу взагалі є недоліком.

Мейджор каже, що секс — це не лише те, що ви робите в кінці дня в ліжку. Бути добрим один до одного протягом дня може стати чудовим стимулятором позитивної сексуальної енергії або зв’язку пізніше.

Сексуальні труднощі, за її словами, часто є ознакою проблем у стосунках.

– Будьте обережні, якщо ваші сексуальні стосунки повністю зайшли в занепад, – говорить Мейджор. – Чи проблеми в стосунках викликають сексуальну проблему, чи сексуальні проблеми призводять до проблем у стосунках?

Для Стюарта поцілунки як збудження і як регулярний знак прихильності дуже важливі.

– Я не можу говорити достатньо високо про вібратори, — говорить Прайс. – У багатьох випадках вони є ключем до оргазму, тому що нам може знадобитися більше відчуттів, ніж ми можемо отримати з нашим партнером. Можливо, нам знадобиться саме така додаткова інтенсивність.

Стюарт не мав проблем з отриманням або підтримкою ерекції у свої 50 і 60 років, але почав помічати це в 70 років.

– Іноді я використовую кільце для півня, яке допомагає підтримувати ерекцію, — каже він. – Одна річ, яка підтримує сексуальне життя, — це бути повністю щасливим і задоволеним своїм тілом і тілом свого партнера. Ми ніколи не соромимося, коли оголені разом.

І ще, дозвольте собі сміятися. Це нагадування про те, що життя прекрасне з тим, з ким прожив його трохи.