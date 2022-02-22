Дослідження канадських психологів показало, що перший статевий акт має тривалий вплив на формування сексуального бажання гетеросексуальної жінки.

– Прийнято вважати, що у жінок слабший статевий потяг, ніж у чоловіків, що різниця в лібідо велика і залишається стабільною протягом усього життя, тому що жінки від початку хочуть сексу менше, ніж чоловіки, – пояснює психолог Діана Перагін.

У дослідженні взяли участь 838 добровольців, в більшості студенти. Було виявлено, що жінки бажають сексу тільки в тому випадку, якщо їхній перший досвід був приємним, нехай навіть він не був відзначений оргазмом.

Повідомляється, що жінки, в порівнянні з чоловіками, в два рази рідше повідомляли про те, що були задоволені при першому статевому акті, і приблизно у вісім разів рідше, що відчули оргазм.

При цьому жінки, які зазнали оргазм при першому статевому акті, більше цікавилися сексом, і їхній поточний рівень сексуального тяжіння дорівнював чоловічому.

На думку дослідників, це говорить про те, що, якщо перший досвід є важливим уроком, то перший статевий акт не є винятком.

Дослідження також показало, що перший сексуальний досвід чоловіків не мав помітного впливу на їхній поточний рівень сексуального потягу.

Психолог зізнається, що хотіла провести це дослідження, тому що їй було цікаво дізнатися, чи може більш низьке сексуальне бажання жінок пояснюватися відсутністю задоволення під час першого статевого акту, а не тільки тому що вони жінки.

Зрештою, вона сподівається, що дослідження, яке демонструє, що нижчий сексуальний потяг у жінок може бути пов’язаний з різницею в досвіді, а не з гендерною відмінністю, надихне на інші дослідження гендерного розриву сексуального тяжіння.

Вона додає, що дослідження також має важливе значення для статевого виховання, яке часто зосереджується на сексуальному здоров’ї та пропаганді здорового сексу.