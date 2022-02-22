Исследование канадских психологов показало, что первый половой акт оказывает длительное влияние на формирование сексуального желания гетеросексуальной женщины.

— Принято считать, что у женщин более слабое половое влечение, чем у мужчин, что разница в либидо велика и остается стабильной на протяжении всей жизни, потому что женщины изначально хотят секса меньше, чем мужчины, — объясняет психолог Диана Перагин.

В исследовании приняли участие 838 добровольцев, в большинстве своем студенты. Было обнаружено, что женщины желают секса только в том случае, если их первый опыт был приятным, пусть даже он не был отмечен оргазмом.

Сообщается, что женщины, по сравнению с мужчинами, в два раза реже сообщали о том, что были удовлетворены при первом половом акте, и примерно в восемь раз реже, что испытали оргазм.

При этом женщины, которые испытали оргазм при первом половом акте, больше интересовались сексом, и их текущий уровень сексуального влечения был равен мужскому.

По мнению исследователей, это говорит о том, что, если первый опыт является важным уроком, то первый половой акт не является исключением.

Исследование также показало, что первый сексуальный опыт мужчин не оказал заметного влияния на их текущий уровень сексуального влечения.

Психолог признается, что хотела провести это исследование, потому что ей было интересно узнать, может ли более низкое сексуальное желание женщин объясняться отсутствием удовольствия во время первого полового акта, а не только потому что они женщины.

В конечном счете, она надеется, что исследование, демонстрирующее, что более низкое сексуальное влечение у женщин может быть связано с разницей в опыте, а не с гендерным отличием, вдохновит на другие исследования гендерного разрыва сексуального влечения.

Она добавляет, что исследование также имеет важное значение для полового воспитания, которое часто фокусируется на сексуальном здоровье и пропаганде здорового секса.