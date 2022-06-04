Средний возраст и после него- хорошее время для переоценки, особенно это касается сексуальной жизни. Вы хотели бы, чтобы она у вас была? Вам до сих пор нравится, когда ваш партнер это делает? Вам все еще нравится… ваш партнер?

Менопауза или проблемы с эрекцией могут причинить вред сексуальной жизни, как и плохое психическое здоровье, поэтому Аманда Мейджор, руководитель отдела качества обслуживания и клинической практики в Relate, подчеркивает, если это происходит, важно обратиться к врачу.

— Во время терапии нередко можно встретить пары, у которых сексуальные отношения с годами полностью исчезли по разным причинам: физическим, эмоциональным, — говорит Аманда Мейджор — Но никогда не поздно иметь полноценную сексуальную жизнь. Итак, как продолжать работать подольше?

Скажи, что ты хочешь

Сейчас смотрят

Нужно начать разговор о сексе как первый шаг. Это возможность сказать, что вы делаете, а что не нравится. Попробуйте это вслух наедине, чтобы увидеть, как это звучит – главное, чтобы тон не был обвинительным.

— У каждого из нас есть желания, фантазии и пристрастия, – говорит Кейт, которая после 60-ти занимается лучшим сексом со своей девушкой Линди. -¦Смущение может помешать нам говорить что-нибудь. Но если не сейчас, то когда?

Она советует написать записку, чтобы позже можно было прочитать вслух, чтобы получить сочное предложение или веселую искру. Но сначала узнайте, чего вы хотите.

Подумайте о планировании секса

Это не совсем страсть, которую нужно иметь сейчас, возможно, это работало раньше, но составление плана может быть сексуальным.

-Мы прошли возраст чистой спонтанности, и это нормально, таким образом мы можем улучшить секс, – говорит Кейт. – Мы часто говорим о том, что будем вместе за день или утром. Мы можем отправить несколько сообщений со смелыми или смешными мыслями.

Подумайте об антураже: огоньки, открытые окна, музыка. Возможно, это будет просмотр книги с эротическими фотографиями или искусством. Воображение и ожидание – хорошие афродизиаки.

Но у некоторых пар спонтанность еще работает.

– В наши 50 и 60 лет мы регулярно ездили на машине выпить пинту, планируя останавливаться в уединенном месте для секса по дороге домой, – говорит Стюарт, который уже разменял седьмой десяток и женат более 50 лет. – Это настоящий поворот. Спонтанный секс, скажем, на кухне, тоже важен.

Для привыкших к проникающему сексу пар может наступить момент, когда это станет некомфортным.

— Откажитесь от мысли, что единственно настоящий секс – это половой акт, – говорит Джоан Прайс, нестареющая поклонница сексуальности и автор книги Голые в нашем возрасте: разговоры вслух о сексе в преклонных годах. — Используйте полость рта, пальцы, вибраторы. Вместо того чтобы думать об этом, как об ограничении секса, думайте об этом как о расширении секса, чтобы включить все эти другие замечательные способы, с помощью которых вы можете найти удовольствие и возбуждение.

Оргазм может быть не целью, как это было прежде.

– Сосредоточьтесь на удовольствии и ощущениях, – говорит Прайс. – Выбросьте тревогу, ожидание. И скажите себе: я просто наслаждаюсь этим. И гораздо больше вероятности, что оргазм произойдет, если он не окружен тревогой.

Стюарт и его жена исследовали другие виды деятельности после гистерэктомии его жены, усложнившей проницательный секс.

-Мы продолжаем взаимно мастурбировать друг друга, делаем массаж, и она наслаждается стимуляцией клитора и точки G. Я почти всегда достигаю кульминации, когда она это делает. Я не считаю, что отсутствие обычного проникающего секса вообще недостаток.

Мейджор говорит, что секс – это не только то, что вы делаете в конце дня в постели. Быть добрыми друг к другу в течение дня может стать отличным стимулятором положительной сексуальной энергии.

Сексуальные трудности, по ее словам, часто являются признаком проблем в отношениях.

– Будьте осторожны, если ваши сексуальные отношения полностью в упадке, – говорит Мейджор. — Вызывают ли проблемы в отношениях сексуальную проблему или приводят сексуальные проблемы к проблемам в отношениях?

Для Стюарта поцелуи, как возбуждение и как регулярный знак привязанности очень важны.

Используйте игрушки

– Я не могу говорить достаточно высоко о вибраторах, – говорит Прайс. – Во многих случаях они являются ключом к оргазму, потому что нам может понадобиться больше ощущений, чем мы можем получить с нашим партнером. Может быть, нам понадобится именно такая дополнительная интенсивность.

Стюарт не имел проблем с получением или поддержанием эрекции в 50 и 60 лет, но начал замечать это в 70 лет.

– Иногда я использую кольцо для петуха, которое помогает поддерживать эрекцию, – говорит он. — Одна вещь, которая поддерживает сексуальную жизнь, — быть полностью счастливым и довольным своим телом и телом своего партнера. Мы никогда не стесняемся, когда оголены вместе.

И еще, позвольте себе смеяться. Это напоминание о том, что жизнь прекрасна с тем, с кем прожил его немного.