За прошедшую неделю в Украине количество подтвержденных случаев Covid-19 возросло более чем на треть, против показателя неделей ранее — до 1,4 тыс., сообщает Центр общественного здоровья.

По данным ЦОЗ, всего с начала пандемии коронавируса в Украине зафиксировано 5,1 млн случаев заражений.

За прошедшею неделю в стране было зафиксировано 1,4 тыс. случаев, а неделей раньше — 1,05 тыс. Рост заболеваемости составил 35,5%.

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За прошлую неделю в Украине заболели 300 вакцинированных лиц, по сравнению с 215 неделей ранее (+39,5%).

По темпам прироста случаев Covid-19 лидируют Киев (112 случаев, +89,8%), Ровенская (21, +90,9%), Донецкая (16, +128,6%), Черниговская (15, +150%).

В то же время больше всего случаев заражения за неделю зафиксировано в Киевской (190), Одесской (168) областях, в Киеве (112), Ивано-Франковской (108), Закарпатской (84) областях.

Больше стало в Украине и госпитализаций с Covid-19: на 11,5% – до 1,04 тыс. человек.

Выздоровели за неделю – 986 (-1,4%) граждан.

Летальных случаев за неделю стало меньше на 52,6% – умерли 9 человек, тогда как неделей ранее было 19.