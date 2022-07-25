Как отличить друг от друга такие, казалось бы, очень похожие по внешним признакам заболевания, как Covid-19, грипп, простуда, сезонная аллергия, астма. Как оказать первую помощь при появлении очевидных симптомов.

Об этом рассказали эксперты онлайн-площадки Береги себя.

— На первый взгляд, похожие симптомы Covid-19, гриппа, простуды и аллергии на самом деле имеют различия, — отмечают медики.

Как отличить грипп и простуду от Covid-19 и сезонной аллергии — инфографика / 2 images

И уточняют, что основными симптомами Covid-19 являются высокая температура, усталость, кашель и одышка.

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Аллергия имеет более хронические симптомы и всегда сопровождается чиханием, хрипами и кашлем.

Для гриппа характерны симптомы, подобные Covid-19, например лихорадка и боли в теле, но обычно грипп не вызывает одышки.

По словам медиков, если у вас насморк или чешутся глаза, это не обязательно означает, что у вас Covid-19. Но если вы кашляете, быстро утомляетесь, ощущаете одышку, а вот вкуса или запахов не чувствуете, вероятность того, что вы подхватили коронавирус, повышается. Кроме того, это также может быть сезонный грипп.

Как защитится от Covid-19, простуды или гриппа:

пройти курс вакцинации против Covid-19 и обязательно обновлять прививки каждые полгода;

ежегодно делать прививки от гриппа;

придерживаться базовых правил гигиены;

избегать тесного контакта (в границах двух метров) со всеми, кто болеет или имеет подозрительные симптомы;

носить защитную маску в закрытых общественных местах и в помещениях с большим количеством людей;

часто мыть руки;

прикрывать рот и нос локтем или салфеткой во время чихания и кашля;

не дотрагиваться своих глаз, носа и рта;

ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности, которых вы постоянно касаетесь (дверные ручки, выключатели света и тому подобное).

Источник: Береги себя