Президент США Джо Байден, у которого диагностировали Covid-19, чувствует себя лучше, сообщил врач американского лидера Кевин О’Коннор.
— Его основные симптомы, которые стали менее сильными, и сейчас включают боль в горле, насморк, мокрый кашель и ломоту в теле, – заявил врач.
По словам О’Коннора, пульс, давление, дыхание и температура у Байдена нормальные и его состояние постоянно улучшается. Врач также сообщил, что лечат президента препаратом Paxlovid.
По предположению доктора у Джо Байдена скорее всего вариант коронавируса BA.5, который составляет 75-80% инфекций в Соединенных Штатах в настоящее время.
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После получения положительного результата теста Байден ушел на изоляцию и продолжает выполнять обязанности из своей резиденции.
Источник: CNN.