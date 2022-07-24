Президент США Джо Байден, у которого диагностировали Covid-19, чувствует себя лучше, сообщил врач американского лидера Кевин О’Коннор.

— Его основные симптомы, которые стали менее сильными, и сейчас включают боль в горле, насморк, мокрый кашель и ломоту в теле, – заявил врач.

По словам О’Коннора, пульс, давление, дыхание и температура у Байдена нормальные и его состояние постоянно улучшается. Врач также сообщил, что лечат президента препаратом Paxlovid.

По предположению доктора у Джо Байдена скорее всего вариант коронавируса BA.5, который составляет 75-80% инфекций в Соединенных Штатах в настоящее время.

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После получения положительного результата теста Байден ушел на изоляцию и продолжает выполнять обязанности из своей резиденции.

Источник: CNN.