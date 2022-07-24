Президент США Джо Байден, у якого діагностували Covid-19, почувається краще, повідомив лікар американського лідера Кевін О’Коннор.

– Його основні симптоми, які стали менш сильними, і зараз включають біль у горлі, нежить, мокрий кашель та ломоту у тілі, – заявив лікар.

За словами О’Коннора, пульс, тиск, дихання та температура у Байдена нормальні та його стан постійно покращується. Лікар також повідомив, що лікують президента препаратом Paxlovid.

За припущенням лікаря у Джо Байдена швидше за все варіант коронавірусу BA.5, який становить 75-80% інфекцій в Сполучених Штатах на даний час.

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Після отримання позитивного результату тесту Байден пішов на ізоляцію та продовжує виконувати обов’язки зі своєї резиденції.

Джерело: CNN