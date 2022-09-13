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Covid-19 в Украине: на прошлой неделе зафиксировано 23 864 случая

13 сентября 2022, 19:46
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
корона
Источник: Depositphotos

Минздрав сообщает, что за период с 05.09 по 11.09 в Украине:

  • зафиксировано 23 864 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей – 3 706, медработников – 551);
  • 81 037 человек вакцинировано против Covid-19. За отчетную неделю 33,3% из всех проведенных прививок составляют первые дозы, 8% — вторые, 56,5% — первые бустерные дозы, 2,2% — вторые бустерные дозы.

Также на прошлой неделе:

  • госпитализировано – 4 734 человека,
  • летальных исходов – 70,
  • поправилось – 11 824 человека.

За все время пандемии в Украине:

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  • заболело – 5 096 397 человек,
  • выздоровело –  4 947 296 человека,
  • летальных исходов – 108 955,
  • проведены тестирования (методом ПЦР и экспресс) – 31 758 033.

В Украине продолжается вакцинальная кампания. В общей сложности привито 16 065 538 человек, из них две дозы получили 15 301 624 человека, первую бустерную дозу – 2 055 326 человек, вторую бустерную дозу – 18 581 человек.

При этом, отмечает министерство, около 764 тыс. человек не получили вторую дозу, а около 13,2 млн. – первую бустерную дозу.

Минздрав напоминает, что вакцинация – это единственный эффективный способ снизить риски госпитализации и смерти вследствие коронавирусной болезни.

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О перечне пунктов и центров вакцинации можно узнать по ссылке –  https://bit.ly/vaccinationpoints

Источник
Минздрав
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