За минувший месяц количество зарегистрированных случаев Covid-19 в столице выросло более, чем в семь раз.

— Месяц назад, с 8 по 14 августа, в столице было зарегистрировано 316 случаев лабораторно подтвержденного Covid-19. А на прошлой неделе — уже 2 278 случаев, — говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Отмечается, что, если сравнивать между собой две последних недели, то уровень заболеваемости вырос вдвое.

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Сообщается также и о росте тяжелых случаев, требующих стационарного лечения. Так, на сегодня в больницах столицы взрослых пациентов с Covid-19 находится вдвое больше, чем в начале сентября, а детей – в четыре раза больше.

Врачи отмечают изменения в основных симптомах болезни. Если раньше в основном это было повышение температуры, насморк, кашель, пневмонии, то сегодня болезнь легких формах может проявляться расстройствами кишечно-желудочного тракта, а в сложных – бить по сердечно-сосудистой и сосудисто-мозговых системах и даже проявляться инсультом или инфарктом.

И все это возможно на фоне нормальной температуры тела.