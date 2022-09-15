За минулий місяць кількість зареєстрованих випадків Covid-19 у столиці зросла більш, ніж у сім разів.

– Місяць тому, з 8 по 14 серпня, у столиці було зареєстровано 316 випадків лабораторно підтвердженого Covid-19. А минулого тижня – вже 2 278 випадків, – йдеться в повідомленні пресслужби КМДА.

Зазначається, що, якщо порівнювати між собою два останні тижні, то рівень захворюваності зріс удвічі.

Зараз дивляться

Повідомляється також і про зростання важких випадків, що вимагають стаціонарного лікування. Так, на сьогодні в лікарнях столиці дорослих пацієнтів з Covid-19 знаходиться вдвічі більше, ніж на початку вересня, а дітей – в чотири рази більше.

Лікарі відзначають зміни в основних симптомах хвороби. Якщо раніше в основному це було підвищення температури, нежить, кашель, пневмонії, то сьогодні хвороба легких формах може проявлятися розладами кишково-шлункового тракту, а в складних – бити по серцево-судинній і судинно-мозкових системах і навіть проявлятися інсультом або інфарктом.

І все це можливо на тлі нормальної температури тіла.