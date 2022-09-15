Как обстоят дела в Украине с коронавирусной инфекцией в начале осенне-зимнего сезона. Насколько опасны для украинцев новые подварианты Омикрона, который сегодня доминирует в Европе и США.

С этими и другими не менее важными для нашего здоровья вопросами журналисты Фактов ICTV разбирались с помощью медиков и экспертов-иммунологов.

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Согласно статистике Минздрава, в Украине растет количество больных Covid-19. За прошедшую неделю заболели почти 25 тыс. украинцев. И хоть в Европе новый Омикрон не так страшен, в украинских реалиях он может оказаться другим. Доказательство тому и госпитализации, и смертельные случаи.

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По словам медиков, в стационар преимущественно попадают те, кто вообще не вакцинировался или же у кого прошло более полугода после получения второй дозы.

Что же касается симптомов Омикрона, то, по словам главного санитарного врача Львовщины Натальи Иванченко, у многих людей повышается температура, некоторые жалуются на насморк или на ощущение заложенности носа.

К слову, на Львовщине за последнюю неделю выявили почти тысячу больных Covid-19. Количество больных за сентябрь выросло здесь на 25%. За минувшую неделю зарегистрировано пять летальных исходов, 270 человек госпитализированы в областную больницу.

Растет количество коронавирусных пациентов и в Одесской области. По словам директора департамента здравоохранения Одесского горсовета Левона Никогосяна, за последний месяц таких стало вдвое больше. Здесь ожидают еще большего всплеска инфекции.

По мнению экспертов, скорее всего, в Украине сейчас преобладает новый подвариант Омикрона. Европейские исследования показывают, что он не страшен. Но…

— Омикрон в Украине, в отличие от стран Западной Европы, может себя повести совершенно иначе. Прежде всего, из-за низкого охвата вакцинацией в нашей стране, не говоря уже о бустерных дозах, — говорит иммунолог Федор Лапий.

Он отмечает, что на сегодняшний день базовую вакцинацию в Украине получили только 30% людей из групп риска.

Выяснилось, что сегодня в большинстве пунктов прививок имеются лишь две вакцины – Coronavac и Janssen от Johnson&Johnson. Pfizer/BioNTech ожидают через неделю-две.

Между тем, по словам Федора Лапия, если две первые прививки и первый бустер сделаны, например, вакциной Pfizer/BioNTech, то для второго бустера вполне можно использовать Coronavac.

Известно также, что скоро в Украину поступит и вакцина для прививки детей в возрасте до 12 лет.