О том, что обновленная вакцина против подвариантов Омикрона ВА.4 и ВА.5 рекомендована к применению на европейском континенте, стало известно из коммюнике Комитета по лекарственным средствам для человека Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), которое было обнародовано в понедельник, 12 сентября.

— Эта рекомендация еще больше расширит арсенал доступных вакцин для защиты людей от Covid-19, поскольку пандемия продолжается, и в холодное время года ожидаются новые волны инфекций, — говорится в сообщении.

Отмечается также, что адаптированная версия мРНК-вакцины Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (Pfizer/BioNTech) предназначена для людей старше 12 лет, которые имеют базовую вакцинацию против Covid-19.

Сейчас смотрят

Сообщается, что обновленный вакцинальный препарат лучше соответствует циркулирующим вариантам SARS-CoV-2 и предназначен для более широкой защиты от других возможных вариантов.