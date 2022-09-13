Про те, що оновлена вакцина проти підваріантів Омікрону ВА.4 і ВА.5 рекомендована до застосування на європейському континенті, стало відомо з комюніке Комітету з лікарських засобів для людини Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), яке було оприлюднено в понеділок, 12 вересня.

– Ця рекомендація ще більше розширить арсенал доступних вакцин для захисту людей від Covid-19, оскільки пандемія триває, і в холодну пору року очікуються нові хвилі інфекцій, – йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що адаптована версія мРНК-вакцини Comirnaty Original/Omicron ВА.4-5 (Pfizer/BioNTech) призначена для людей старше 12 років, які мають базову вакцинацію проти Covid-19.

Зараз дивляться

Повідомляється, що оновлений вакцинальний препарат краще відповідає циркулюючим варіантам SARS-CoV-2 і призначений для більш широкого захисту від інших можливих варіантів.