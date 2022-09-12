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Covid-19 на Львівщині: за минулий тиждень померли десятеро людей

12 Вересня 2022, 11:46
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
карантин, коронавірус
Джерело: Depositphotos

За минулий тиждень у Львівській області від ускладнень, які спровокувала коронавірусна інфекція, померли десять осіб.

Про це повідомили в департаменті охорони здоров’я Львівської обласної військової адміністрації.

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– З 5 по 11 вересня у Львівській області провели 4 577 тестів на наявність коронавірусу, з них 1 467 виявилися позитивними проти 997 за попередній тиждень. Зростання захворюваності склало 68%, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на стаціонарному лікуванні перебувають 339 хворих.

За весь період пандемії на Львівщині підтвердили понад 312 тис. випадків Covid-19, 6 725 осіб померли.

Джерело
Интерфакс
Теги
Коронавірус Covid-19 Львівська область Смерть статистика
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