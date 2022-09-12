Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Covid-19 на Львовщине: за минувшую неделю умерли десять человек

12 сентября 2022, 11:46
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
карантин, коронавірус
Источник: Depositphotos

За минувшую неделю во Львовской области от осложнений, которые спровоцировала коронавирусная инфекция, умерли десять человек.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Львовской областной военной администрации.

Читайте также:
вакцинація744 тыс. украинцев пропустили вторую дозу вакцинации от Covid-19

Сейчас смотрят

— С 5 по 11 сентября во Львовской области провели 4 577 тестов на наличие коронавируса, из них 1 467 оказались положительными против 997 за предыдущую неделю. Рост заболеваемости составил 68%, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на стационарном лечении находятся 339 больных.

За весь период пандемии на Львовщине подтвердили более 312 тыс. случаев Covid-19, 6 725 человек скончались.

Источник
Интерфакс
Теги
Коронавирус Covid-19 Львовская область Смерть статистика
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь