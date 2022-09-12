За минувшую неделю во Львовской области от осложнений, которые спровоцировала коронавирусная инфекция, умерли десять человек.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Львовской областной военной администрации.

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— С 5 по 11 сентября во Львовской области провели 4 577 тестов на наличие коронавируса, из них 1 467 оказались положительными против 997 за предыдущую неделю. Рост заболеваемости составил 68%, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на стационарном лечении находятся 339 больных.

За весь период пандемии на Львовщине подтвердили более 312 тыс. случаев Covid-19, 6 725 человек скончались.