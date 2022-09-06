Около 744 тыс. украинцев пропустили вторую дозу вакцины от Covid-19, бустерную дозу — 13,3 млн., сообщает Минздрав и напоминает, что нужно наверстать пропущенное, учитывая традиционную волну заболеваемости во время эпидемического сезона.

– Важно, что около 744 тыс. человек не получили вторую дозу, а около 13,3 млн – первую бустерную дозу. Именно поэтому напоминаем о необходимости защитить себя перед традиционным ростом количества случаев заболевания. Ведь вакцинация – это единственный эффективный способ уменьшить риски госпитализации и смерти в результате коронавирусной болезни, — отмечают в Минздраве.

Министерство также сообщает, что с начала вакцинальной кампании сделано 16, 1 млн человек прививок. Две дозы получили 15,3 млн человек, первую бустерную дозу – 2,1 млн человек, вторую бустерную дозу – 16,8 тыс. человек.

Из них за неделю с 29 августа по 4 сентября более 50 тыс. человек были вакцинированы против Covid-19.

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За отчетную неделю из всех проведенных прививок 30,8% составляют первые дозы, 8,2% – вторые дозы, 57,6% – первые бустерные дозы, 3,4% – вторые бустерные дозы.