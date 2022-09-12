Почти 500 студентов ведущего китайского колледжа для тележурналистов были отправлены в карантинный центр после того, как в их общежитии было обнаружено несколько случаев инфицирования Covid-19.

Сообщается, что 488 студентов Университета коммуникаций Китая вместе с 19 преподавателями и пятью ассистентами были доставлены в центр для прохождения карантина автобусом в пятницу вечером.

Карантинные центры представляют собой полевые госпитали, а также переоборудованные стадионы и выставочные центры, которые подвергались критике за переполненность, плохие санитарные условия и испорченные продукты.

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По состоянию на прошлую неделю около 65 млн жителей Китая находились в изоляции, несмотря на то, что в воскресенье было зарегистрировано всего 1 248 новых случаев передачи инфекции внутри страны. Большинство из них были бессимптомными.

Известно, что политика нулевого Covid-19 тесно связана с президентом и лидером компартии Си Цзиньпином, администрация которого отвергла заявления ВОЗ о неустойчивости этой политики и отказалась одобрить иностранные вакцины, которые многие считают более эффективными, чем вакцины, производимые китайскими компаниями.