Китайские органы регулирования лекарственных средств одобрили первую в мире ингаляционную вакцину против Covid-19, изготовленную производителем CanSino Biologics из Тяньцзиня, в результате чего цена акций компании повысилась на 7%.
Сообщается, что Национальное управление медицинской продукции дало добро на вакцину для экстренного использования в качестве бустерной дозы.
Компания-производитель заявила, что безыгольная вакцина, которую легче хранить, чем внутримышечные уколы, будет вводиться через небулайзер.
— Одобрение окажет положительное влияние на деятельность компании, если вакцина впоследствии будет закуплена и использована соответствующими государственными органами, — говорится в заявлении.
Правда, компания не сообщила, когда ингаляционная вакцина на основе аденовируса будет доступна для широкого пользования.
Нет общедоступных проверенных или рецензируемых данных и об эффективности новой вакцины.
Отмечается, что ученые в нескольких странах, включая Кубу, Канаду и США, также испытывают ингаляционные вакцины против Covid-19.
Напомним, что с 2020 года Китай одобрил восемь других инъекционных вакцин местного производства.
Может быть поэтому управление лекарствами страны еще не дало зеленый свет иностранным вакцинам, в том числе мРНК-прививкам, которые производят Pfizer/BioNTech или Moderna, и которые имеют более высокие показатели эффективности по сравнению с другими типами вакцин.