Китайские органы регулирования лекарственных средств одобрили первую в мире ингаляционную вакцину против Covid-19, изготовленную производителем CanSino Biologics из Тяньцзиня, в результате чего цена акций компании повысилась на 7%.

Сообщается, что Национальное управление медицинской продукции дало добро на вакцину для экстренного использования в качестве бустерной дозы.

Компания-производитель заявила, что безыгольная вакцина, которую легче хранить, чем внутримышечные уколы, будет вводиться через небулайзер.

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— Одобрение окажет положительное влияние на деятельность компании, если вакцина впоследствии будет закуплена и использована соответствующими государственными органами, — говорится в заявлении.

Правда, компания не сообщила, когда ингаляционная вакцина на основе аденовируса будет доступна для широкого пользования.

Нет общедоступных проверенных или рецензируемых данных и об эффективности новой вакцины.

Отмечается, что ученые в нескольких странах, включая Кубу, Канаду и США, также испытывают ингаляционные вакцины против Covid-19.

Напомним, что с 2020 года Китай одобрил восемь других инъекционных вакцин местного производства.

Может быть поэтому управление лекарствами страны еще не дало зеленый свет иностранным вакцинам, в том числе мРНК-прививкам, которые производят Pfizer/BioNTech или Moderna, и которые имеют более высокие показатели эффективности по сравнению с другими типами вакцин.