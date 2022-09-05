Китайські органи регулювання лікарських засобів схвалили першу в світі інгаляційну вакцину проти Covid-19, виготовлену виробником Cansino Biologics з Тяньцзіня, в результаті чого ціна акцій компанії підвищилася на 7%.

Повідомляється, що Національне управління медичної продукції дало добро на вакцину для екстреного використання в якості бустерної дози.

Компанія-виробник заявила, що безголкова вакцина, яку легше зберігати, ніж внутрішньом’язові уколи, буде вводитися через небулайзер.

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– Схвалення матиме позитивний вплив на діяльність компанії, якщо вакцина згодом буде закуплена і використана відповідними державними органами, — йдеться в заяві.

Щоправда, компанія не повідомила, коли інгаляційна вакцина на основі аденовірусу буде доступна для широкого користування.

Немає загальнодоступних перевірених або рецензованих даних і про ефективність нової вакцини.

Відзначається, що вчені в декількох країнах, включаючи Кубу, Канаду і США, також випробовують інгаляційні вакцини проти Covid-19.

Нагадаємо, що з 2020 року Китай схвалив вісім інших ін’єкційних вакцин місцевого виробництва.

Може бути тому управління ліками країни ще не дало зелене світло іноземним вакцинам, в тому числі мРНК-щепленням які виробляють Pfizer/BioNTech або Moderna, і які мають більш високі показники ефективності порівняно з іншими типами вакцин.