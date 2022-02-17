Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Вакцинація

Не тільки для імунітету: Covid-вакцинація благотворно впливає на психічне здоров’я

17 Лютого 2022, 10:04
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Не тільки для імунітету: Covid-вакцинація благотворно впливає на психічне здоров’я
Джерело: Depositphotos

Отримання хоча б однієї дози вакцини від Covid-19 було пов’язано зі статистично значущим зниженням безлічі факторів психологічного стресу, повідомляють дослідники в Американському журналі профілактичної медицини.

Йдеться про великий лонгітюдний аналіз впливу пандемії на людей у Сполучених Штатах. Дослідження підтверджує інтуїтивні питання, які раніше залишалися без відповіді, про те, чи знижує вакцинація передбачувані ризики, пов’язані з Covid-19, і чи зумовлює зменшення цих страхів поліпшення психічного здоров’я і якості життя.

– Наше дослідження документує важливі психологічні переваги вакцинації, крім зниження ризику важких захворювань і смерті, пов’язаних з Covid-19, – зазначив провідний дослідник Джонатан Колтай.

Відомо, що після початку пандемії Covid-19 психологічний дистрес і тривога різко зросли серед населення. На це вплинули кілька факторів, зокрема:

  • втрата роботи і доходу
  • відсутність продовольчої безпеки
  • соціальна ізоляція
  • тягар догляду за хворими
  • зловживання психоактивними речовинами
  • расова дискримінація

Депресивні симптоми зберігалися і посилювалися в 2021 році у тих, хто піддавався накопиченню стресових впливів. Не дивно, що багато людей також відчувають передбачувані страхи, які сприяють виникненню проблем з психічним здоров’ям.

Дані загальнонаціонального репрезентативного дослідження понад 8 тис. дорослих, яких регулярно опитували в період з березня 2020 року по червень 2021 року, виявили зниження сприйняття ризику, пов’язаного з початком пандемії Covid-19, і психологічного стресу після вакцинації.

Зокрема, учасники, які отримали принаймні одну дозу вакцини проти Covid-19, повідомили про відносне зниження психічного стресу на 7% порівняно з середніми рівнями, виміряними за допомогою опитувальника здоров’я пацієнтів безпосередньо перед вакцинацією.

Читайте також:
коронавірусВ Україні за добу зафіксували 33 330 нових випадків Covid-19

У зв’язку зі швидким поширенням варіанту Омікрон, необхідні термінові заходи для підвищення рівня вакцинації і досягнення справедливості розподілу вакцин як на місцевому, так і на глобальному рівні.

Ці зусилля повинні поєднуватися з ефективним інформуванням про переваги, як фізичні, так і психічні, пов’язані з вакцинацією від Covid-19, відзначають вчені.

Джерело
EurekAlert
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці , Омікрон
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь