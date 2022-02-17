Отримання хоча б однієї дози вакцини від Covid-19 було пов’язано зі статистично значущим зниженням безлічі факторів психологічного стресу, повідомляють дослідники в Американському журналі профілактичної медицини.

Йдеться про великий лонгітюдний аналіз впливу пандемії на людей у Сполучених Штатах. Дослідження підтверджує інтуїтивні питання, які раніше залишалися без відповіді, про те, чи знижує вакцинація передбачувані ризики, пов’язані з Covid-19, і чи зумовлює зменшення цих страхів поліпшення психічного здоров’я і якості життя.

– Наше дослідження документує важливі психологічні переваги вакцинації, крім зниження ризику важких захворювань і смерті, пов’язаних з Covid-19, – зазначив провідний дослідник Джонатан Колтай.

Відомо, що після початку пандемії Covid-19 психологічний дистрес і тривога різко зросли серед населення. На це вплинули кілька факторів, зокрема:

втрата роботи і доходу

відсутність продовольчої безпеки

соціальна ізоляція

тягар догляду за хворими

зловживання психоактивними речовинами

расова дискримінація

Депресивні симптоми зберігалися і посилювалися в 2021 році у тих, хто піддавався накопиченню стресових впливів. Не дивно, що багато людей також відчувають передбачувані страхи, які сприяють виникненню проблем з психічним здоров’ям.

Дані загальнонаціонального репрезентативного дослідження понад 8 тис. дорослих, яких регулярно опитували в період з березня 2020 року по червень 2021 року, виявили зниження сприйняття ризику, пов’язаного з початком пандемії Covid-19, і психологічного стресу після вакцинації.

Зокрема, учасники, які отримали принаймні одну дозу вакцини проти Covid-19, повідомили про відносне зниження психічного стресу на 7% порівняно з середніми рівнями, виміряними за допомогою опитувальника здоров’я пацієнтів безпосередньо перед вакцинацією.

У зв’язку зі швидким поширенням варіанту Омікрон, необхідні термінові заходи для підвищення рівня вакцинації і досягнення справедливості розподілу вакцин як на місцевому, так і на глобальному рівні.

Ці зусилля повинні поєднуватися з ефективним інформуванням про переваги, як фізичні, так і психічні, пов’язані з вакцинацією від Covid-19, відзначають вчені.