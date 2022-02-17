Получение хотя бы одной дозы вакцины от Covid-19 было связано со статистически значимым снижением множества факторов психологического стресса, сообщают исследователи в Американском журнале профилактической медицины.

Речь идет об обширном лонгитюдном анализе воздействия пандемии на людей в Соединенных Штатах. Исследование подтверждает интуитивные, но ранее остававшиеся без ответа вопросы о том, снижает ли вакцинация предполагаемые риски, связанные с Covid-19, и приводит ли уменьшение этих страхов к улучшению психического здоровья и качества жизни.

— Наше исследование документирует важные психологические преимущества вакцинации, помимо снижения риска тяжелых заболеваний и смерти, связанных с Covid-19, — отметил ведущий исследователь Джонатан Колтай.

Известно, что после начала пандемии Covid-19 психологический дистресс и тревога резко возросли среди населения. Свой вклад внесли несколько факторов, таких как:

потеря работы и дохода

отсутствие продовольственной безопасности

социальная изоляция

бремя ухода за больными

злоупотребление психоактивными веществами

расовая дискриминация

Депрессивные симптомы сохранялись и усиливались в 2021 году у тех, кто подвергался накоплению стрессовых воздействий. Неудивительно, что многие люди также испытывают предвосхищающие страхи, которые способствуют возникновению проблем с психическим здоровьем.

Данные общенационального репрезентативного исследования более 8 тыс. взрослых, которые регулярно опрашивались в период с марта 2020 года по июнь 2021 года, выявили снижение восприятия риска, связанного с началом пандемии Covid-19, и психологического стресса после вакцинации.

В частности, участники, получившие хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19, сообщили об относительном снижении психического стресса на 7% по сравнению со средними уровнями, измеренными с помощью опросника здоровья пациентов непосредственно перед вакцинацией.

В связи с быстрым распространением варианта Омикрон, необходимы срочные меры для повышения уровня вакцинации и достижения справедливости в отношении вакцин как на местном, так и на глобальном уровне.

Эти усилия должны сочетаться с эффективным информированием о преимуществах, как физических, так и психических, связанных с вакцинацией от Covid-19, отмечают ученые.