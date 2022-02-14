В Украине сейчас 24 из 25 регионов уже вакцинировали по крайней мере одной дозой более 40% взрослого населения. А 10 областей — более 50%.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 14 февраля.

— Пятерку антилидеров по вакцинации населения, к сожалению, остаются регионы запада Украины. Это Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Волынская и Ровенская области с уровнем вакцинации по крайней мере одной дозой в 36-44% взрослого населения, — отметил он.

За последнюю неделю наибольшее количество прививок с расчетом на 100 тыс. населения сделали в Луганской области. Сразу за лидером расположены Харьковская, Закарпатская, Полтавская и Ровенская области.

Министр призвал людей в случае появления первых симптомов острой респираторной вирусной инфекции оставаться дома и проконсультироваться со своим семейным врачом.

За минувшие сутки, 13 февраля, в Украине вакцинировались от коронавируса 18 938 человек. Первую дозу получили 5 658 человек, вторую дозу – 8 981 человек, дополнительную дозу получили 95 человек, бустерную дозу – 4 204 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 15 577 694 человека, из них получили первую дозу – 15 577 692 человека, получили две дозы – 14 958 214 человек, получили дополнительную дозу – 23 748 человек, бустерную дозу – 567 242 человека.