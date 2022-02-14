В Украине впервые за последний месяц начала наблюдаться стабилизация ситуации с коронавирусом. Это началось на неделю раньше, чем прогнозировали эксперты.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 14 февраля.

— После четырех недель стремительного роста количества новых случаев Covid-19 в Украине, начинаем наблюдать первые признаки стабилизации. Недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и демонстрирует спад, — отметил он.

Ляшко напомнил, что на прошлой неделе в стране зафиксировали 235 256 случаев Covid-19, что на 7 600 случаев меньше по сравнению с предыдущей неделей.

В больницы за неделю госпитализировали 24 575 больных, что также на тысячу меньше чем на прошлой неделе. Признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдаются на неделю раньше, чем это показывали прогнозы.

От начала роста заболеваемости зафиксировали снижение недельного количества новых случаев на территории девяти регионов, и самое заметное снижение показателя отмечалось в Винницкой (-38%) и Ивано-Франковской (-37%) областях.

За неделю выросло количество новых случаев на территории г. Киева (+51%). Лидер прироста новых случаев на прошлой неделе Запорожская область на текущей неделе также имела прирост, но значительно ниже, чем раньше (+50% против 109%).

По данным Минздрава, летальность от коронавируса снизилась втрое, по сравнению с волной штамма Дельта, и вдвое, по сравнению со средним значением в 2020 году.