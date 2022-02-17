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В Україні за добу зафіксували 33 330 нових випадків Covid-19

17 Лютого 2022, 08:15
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

В Україні станом на 17 лютого підтверджено 4 637 260 випадків коронавірусу, а за добу – 33 330. Серед них – 2 837 дітей та 961 медпрацівник.

За останні 24 години до лікарень з Covid-19 потрапили 3 284 людини.

Від початку пандемії Covid-19 у країні підтвердили 103 824 летальних випадки. Від ускладнень протягом останнього дня померли 259 людей.

Водночас побороти захворювання вдалося 3 866 755 українцям, за добу – 27 441.

Загалом в Україні здійснили 19 235 891 тестування методом ПЛР.

Інформація щодо кількості нових випадків коронавірусу у регіонах буде доступна пізніше.

Коронавірус в Україні

16 лютого в Україні підтвердили 31 513 випадків Covid-19. Одужати вдалося 27 684 пацієнтам, а померло – 310. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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