В Україні станом на 17 лютого підтверджено 4 637 260 випадків коронавірусу, а за добу – 33 330. Серед них – 2 837 дітей та 961 медпрацівник.

За останні 24 години до лікарень з Covid-19 потрапили 3 284 людини.

Від початку пандемії Covid-19 у країні підтвердили 103 824 летальних випадки. Від ускладнень протягом останнього дня померли 259 людей.

Водночас побороти захворювання вдалося 3 866 755 українцям, за добу – 27 441.

Загалом в Україні здійснили 19 235 891 тестування методом ПЛР.

Інформація щодо кількості нових випадків коронавірусу у регіонах буде доступна пізніше.

Коронавірус в Україні

16 лютого в Україні підтвердили 31 513 випадків Covid-19. Одужати вдалося 27 684 пацієнтам, а померло – 310. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.