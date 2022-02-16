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Поки без рекордів: в Україні за добу зафіксували 31 513 нових Covid-випадків

16 Лютого 2022, 08:12
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
коронавірус

В Україні станом на 16 лютого підтверджено 4 603 930 випадків коронавірусу, а за добу – 31 513. Серед них – 2 872 дитини та 992 медпрацівники.

За минулу добу до медичних закладів потрапили 3 640 пацієнтів з Covid-19.

Від початку пандемії Covid-19 у країні підтвердили 103 565 летальних випадків. Від ускладнень протягом останнього дня померли 310 людей.

Водночас побороти захворювання вдалося 3 839 314 українцям, за добу – 27 684.

Загалом в Україні здійснили 19 176 424 тестування методом ПЛР, а за добу – 62 931.

Коронавірус у регіонах

  • м. Київ – 4 378 ;
  • Вінницька область – 667 ;
  • Волинська область – 1 012 ;
  • Дніпропетровська область – 1 952;
  • Донецька область – 1 757;
  • Житомирська область – 957;
  • Закарпатська область – 492;
  • Запорізька область – 1 597;
  • Івано-Франківська область – 542;
  • Київська область – 1 259;
  • Кіровоградська область – 541;
  • Луганська область – 738;
  • Львівська область – 919 ;
  • Миколаївська область – 928 ;
  • Одеська область – 2 847;
  • Полтавська область – 1 523;
  • Рівненська область –1 007 ;
  • Сумська область – 1 159;
  • Тернопільська область – 624;
  • Харківська область – 1 765 ;
  • Херсонська область – 785;
  • Хмельницька область – 1 439 ;
  • Черкаська область – 1 112;
  • Чернівецька область – 429;
  • Чернігівська область – 1 084.

Вакцинація в Україні

За минулу добу, 15 лютого, вакцинували від коронавірусу 65 805 людей. Першу дозу отримали 18 247 людей, другу дозу – 29 307 людей, додаткову дозу отримали 542 людини, бустерну дозу – 17 709 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 613 185 людей, з них отримали першу дозу – 15 613 183 людини, отримали дві дози – 15 014 883 людини, отримали додаткову дозу – 24 747 людей, бустерну дозу – 599 058 людей.

Коронавірус в Україні

15 лютого в Україні підтвердили 29 724 випадки Covid-19. Одужати вдалося 23 235 пацієнтам, а померло – 305. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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