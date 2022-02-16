В Україні станом на 16 лютого підтверджено 4 603 930 випадків коронавірусу, а за добу – 31 513. Серед них – 2 872 дитини та 992 медпрацівники.
За минулу добу до медичних закладів потрапили 3 640 пацієнтів з Covid-19.
Від початку пандемії Covid-19 у країні підтвердили 103 565 летальних випадків. Від ускладнень протягом останнього дня померли 310 людей.
Водночас побороти захворювання вдалося 3 839 314 українцям, за добу – 27 684.
Загалом в Україні здійснили 19 176 424 тестування методом ПЛР, а за добу – 62 931.
Коронавірус у регіонах
- м. Київ – 4 378 ;
- Вінницька область – 667 ;
- Волинська область – 1 012 ;
- Дніпропетровська область – 1 952;
- Донецька область – 1 757;
- Житомирська область – 957;
- Закарпатська область – 492;
- Запорізька область – 1 597;
- Івано-Франківська область – 542;
- Київська область – 1 259;
- Кіровоградська область – 541;
- Луганська область – 738;
- Львівська область – 919 ;
- Миколаївська область – 928 ;
- Одеська область – 2 847;
- Полтавська область – 1 523;
- Рівненська область –1 007 ;
- Сумська область – 1 159;
- Тернопільська область – 624;
- Харківська область – 1 765 ;
- Херсонська область – 785;
- Хмельницька область – 1 439 ;
- Черкаська область – 1 112;
- Чернівецька область – 429;
- Чернігівська область – 1 084.
Вакцинація в Україні
За минулу добу, 15 лютого, вакцинували від коронавірусу 65 805 людей. Першу дозу отримали 18 247 людей, другу дозу – 29 307 людей, додаткову дозу отримали 542 людини, бустерну дозу – 17 709 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 613 185 людей, з них отримали першу дозу – 15 613 183 людини, отримали дві дози – 15 014 883 людини, отримали додаткову дозу – 24 747 людей, бустерну дозу – 599 058 людей.
Коронавірус в Україні
15 лютого в Україні підтвердили 29 724 випадки Covid-19. Одужати вдалося 23 235 пацієнтам, а померло – 305. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.