В Украине по состоянию на 16 февраля подтверждено 4 603 930 случаев коронавируса, а за сутки – 31 513. Среди них – 2 872 ребенка и 992 медработника.
За прошлые сутки в медицинские учреждения попали 3 640 пациентов с Covid-19.
С начала пандемии Covid-19 в стране подтвердили 103 565 летальных исходов. От осложнений в течение последнего дня умерли 310 человек.
В то же время побороть заболевание удалось 3 839 314 украинцам, за сутки – 27 684.
Всего в Украине осуществили 19 176 424 тестирования методом ПЦР, а за сутки – 62 931.
Коронавирус в регионах
- г. Киев — 4 378;
- Винницкая область — 667;
- Волынская область — 1 012;
- Днепропетровская область — 1 952;
- Донецкая область — 1 757;
- Житомирская область — 957;
- Закарпатская область — 492;
- Запорожская область — 1 597;
- Ивано-Франковская область — 542;
- Киевская область — 1 259;
- Кировоградская область — 541;
- Луганская область — 738;
- Львовская область — 919 ;
- Николаевская область — 928;
- Одесская область — 2 847;
- Полтавская область — 1 523;
- Ровенская область — 1 007;
- Сумская область — 1 159;
- Тернопольская область — 624;
- Харьковская область — 1 765;
- Херсонская область — 785;
- Хмельницкая область — 1 439;
- Черкасская область — 1 112;
- Черновицкая область — 429;
- Черниговская область — 1 084.
Вакцинация в Украине
За прошлые сутки, 15 февраля, вакцинировали от коронавируса 65 805 человек. Первую дозу получили 18 247 человек, вторую дозу – 29 307 человек, дополнительную дозу получили 542 человека, бустерную дозу – 17 709 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 15 613 185 человек, из них получили первую дозу – 15 613 183 человека, получили две дозы – 15 014 883 человека, получили дополнительную дозу – 24 747 человек, бустерную дозу – 599 058 людей.
Коронавирус в Украине
15 февраля в Украине подтвердили 29 724 случаи Covid-19. Выздороветь удалось 23 235 пациентам, а умерло – 305. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.