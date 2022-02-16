В Украине по состоянию на 16 февраля подтверждено 4 603 930 случаев коронавируса, а за сутки – 31 513. Среди них – 2 872 ребенка и 992 медработника.

За прошлые сутки в медицинские учреждения попали 3 640 пациентов с Covid-19.

С начала пандемии Covid-19 в стране подтвердили 103 565 летальных исходов. От осложнений в течение последнего дня умерли 310 человек.

В то же время побороть заболевание удалось 3 839 314 украинцам, за сутки – 27 684.

Всего в Украине осуществили 19 176 424 тестирования методом ПЦР, а за сутки – 62 931.

Коронавирус в регионах

г. Киев — 4 378;

Винницкая область — 667;

Волынская область — 1 012;

Днепропетровская область — 1 952;

Донецкая область — 1 757;

Житомирская область — 957;

Закарпатская область — 492;

Запорожская область — 1 597;

Ивано-Франковская область — 542;

Киевская область — 1 259;

Кировоградская область — 541;

Луганская область — 738;

Львовская область — 919 ;

Николаевская область — 928;

Одесская область — 2 847;

Полтавская область — 1 523;

Ровенская область — 1 007;

Сумская область — 1 159;

Тернопольская область — 624;

Харьковская область — 1 765;

Херсонская область — 785;

Хмельницкая область — 1 439;

Черкасская область — 1 112;

Черновицкая область — 429;

Черниговская область — 1 084.

Вакцинация в Украине

За прошлые сутки, 15 февраля, вакцинировали от коронавируса 65 805 человек. Первую дозу получили 18 247 человек, вторую дозу – 29 307 человек, дополнительную дозу получили 542 человека, бустерную дозу – 17 709 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 613 185 человек, из них получили первую дозу – 15 613 183 человека, получили две дозы – 15 014 883 человека, получили дополнительную дозу – 24 747 человек, бустерную дозу – 599 058 людей.

Коронавирус в Украине

15 февраля в Украине подтвердили 29 724 случаи Covid-19. Выздороветь удалось 23 235 пациентам, а умерло – 305. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.