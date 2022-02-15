В Украине по состоянию на 15 февраля подтверждено 4 572 417 случаев коронавируса, а за сутки – 29 724. Среди них – 2 393 ребенка и 884 медработника.
За прошлые сутки в медицинские учреждения госпитализировали 1 889 пациентов с Covid-19.
От начала пандемии Covid-19 в стране подтвердили 103 255 летальных случаев. От осложнений в течение последнего дня умерли 305 человек.
В то же время побороть заболевание удалось 3 811 630 украинцам, за сутки – 23 235.
Коронавирус в регионах
- г. Киев — 4 584;
- Винницкая область — 724;
- Волынская область — 1 179;
- Днепропетровская область — 2 446;
- Донецкая область — 1 458 ;
- Житомирская область — 626;
- Закарпатская область — 472 ;
- Запорожская область — 1 340 ;
- Ивано-Франковская область — 317;
- Киевская область — 1 228;
- Кировоградская область — 432;
- Луганская область — 772 ;
- Львовская область — 999;
- Николаевская область — 954;
- Одесская область — 3 315;
- Полтавская область — 1 375;
- Ровенская область — 794;
- Сумская область — 794 ;
- Тернопольская область — 344;
- Харьковская область — 1 354;
- Херсонская область — 475;
- Хмельницкая область — 679 ;
- Черкасская область — 1 192 ;
- Черновицкая область — 648;
- Черниговская область — 1 223.
Вакцинация от Covid-19
За минувшие сутки, 14 февраля, в Украине вакцинировали от коронавируса 59 170 человек. Первую дозу получили 17 244 человека, вторую дозу – 27 362 человека, дополнительную дозу получили 457 человек, бустерную дозу – 14 107 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 15 594 938 человек, из них получили первую дозу – 15 594 936 человек, получивших две дозы – 14 985 576 человек, получили дополнительную дозу – 24 205 человек, бустерную дозу – 581 349 человек.
Коронавирус в Украине
14 февраля в Украине подтвердили 16 993 случая Covid-19. Выздороветь удалось 9 338 пациентам, а умерло – 142. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.