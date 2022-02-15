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Снова рост: в Украине за сутки подтвердили почти 30 тыс. новых Covid-случаев

15 февраля 2022, 08:12
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
коронавірус
Источник: Depositphotos

В Украине по состоянию на 15 февраля подтверждено 4 572 417 случаев коронавируса, а за сутки – 29 724. Среди них – 2 393 ребенка и 884 медработника.

За прошлые сутки в медицинские учреждения госпитализировали 1 889 пациентов с Covid-19.

От начала пандемии Covid-19 в стране подтвердили 103 255 летальных случаев. От осложнений в течение последнего дня умерли 305 человек.

В то же время побороть заболевание удалось 3 811 630 украинцам, за сутки – 23 235.

Коронавирус в регионах

  • г. Киев — 4 584;
  • Винницкая область — 724;
  • Волынская область — 1 179;
  • Днепропетровская область — 2 446;
  • Донецкая область — 1 458 ;
  • Житомирская область — 626;
  • Закарпатская область — 472 ;
  • Запорожская область — 1 340 ;
  • Ивано-Франковская область — 317;
  • Киевская область — 1 228;
  • Кировоградская область — 432;
  • Луганская область — 772 ;
  • Львовская область — 999;
  • Николаевская область — 954;
  • Одесская область — 3 315;
  • Полтавская область — 1 375;
  • Ровенская область — 794;
  • Сумская область — 794 ;
  • Тернопольская область — 344;
  • Харьковская область — 1 354;
  • Херсонская область — 475;
  • Хмельницкая область — 679 ;
  • Черкасская область — 1 192 ;
  • Черновицкая область — 648;
  • Черниговская область — 1 223.

Вакцинация от Covid-19

За минувшие сутки, 14 февраля, в Украине вакцинировали от коронавируса 59 170 человек. Первую дозу получили 17 244 человека, вторую дозу – 27 362 человека, дополнительную дозу получили 457 человек, бустерную дозу – 14 107 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 594 938 человек, из них получили первую дозу – 15 594 936 человек, получивших две дозы – 14 985 576 человек, получили дополнительную дозу – 24 205 человек, бустерную дозу – 581 349 человек.

Коронавирус в Украине

14 февраля в Украине подтвердили 16 993 случая Covid-19. Выздороветь удалось 9 338 пациентам, а умерло – 142. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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