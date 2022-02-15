В Украине по состоянию на 15 февраля подтверждено 4 572 417 случаев коронавируса, а за сутки – 29 724. Среди них – 2 393 ребенка и 884 медработника.

За прошлые сутки в медицинские учреждения госпитализировали 1 889 пациентов с Covid-19.

От начала пандемии Covid-19 в стране подтвердили 103 255 летальных случаев. От осложнений в течение последнего дня умерли 305 человек.

В то же время побороть заболевание удалось 3 811 630 украинцам, за сутки – 23 235.

Коронавирус в регионах

г. Киев — 4 584;

Винницкая область — 724;

Волынская область — 1 179;

Днепропетровская область — 2 446;

Донецкая область — 1 458 ;

Житомирская область — 626;

Закарпатская область — 472 ;

Запорожская область — 1 340 ;

Ивано-Франковская область — 317;

Киевская область — 1 228;

Кировоградская область — 432;

Луганская область — 772 ;

Львовская область — 999;

Николаевская область — 954;

Одесская область — 3 315;

Полтавская область — 1 375;

Ровенская область — 794;

Сумская область — 794 ;

Тернопольская область — 344;

Харьковская область — 1 354;

Херсонская область — 475;

Хмельницкая область — 679 ;

Черкасская область — 1 192 ;

Черновицкая область — 648;

Черниговская область — 1 223.

Вакцинация от Covid-19

За минувшие сутки, 14 февраля, в Украине вакцинировали от коронавируса 59 170 человек. Первую дозу получили 17 244 человека, вторую дозу – 27 362 человека, дополнительную дозу получили 457 человек, бустерную дозу – 14 107 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 594 938 человек, из них получили первую дозу – 15 594 936 человек, получивших две дозы – 14 985 576 человек, получили дополнительную дозу – 24 205 человек, бустерную дозу – 581 349 человек.

Коронавирус в Украине

14 февраля в Украине подтвердили 16 993 случая Covid-19. Выздороветь удалось 9 338 пациентам, а умерло – 142. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.