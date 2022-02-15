В Україні станом на 15 лютого підтверджено 4 572 417 випадків коронавірусу, а за добу – 29 724. Серед них – 2 393 дитини та 884 медпрацівники.
За минулу добу до медичних закладів госпіталізували 1 889 пацієнтів з Covid-19.
Від початку пандемії Covid-19 у країні підтвердили 103 255 летальних випадків. Від ускладнень протягом останнього дня померли 305 людей.
Водночас побороти захворювання вдалося 3 811 630 українцям, за добу – 23 235.
Коронавірус у регіонах
- м. Київ – 4 584;
- Вінницька область – 724;
- Волинська область – 1 179;
- Дніпропетровська область – 2 446;
- Донецька область –1 458 ;
- Житомирська область – 626;
- Закарпатська область – 472 ;
- Запорізька область –1 340 ;
- Івано-Франківська область – 317;
- Київська область – 1 228;
- Кіровоградська область – 432;
- Луганська область – 772 ;
- Львівська область – 999;
- Миколаївська область – 954;
- Одеська область – 3 315;
- Полтавська область – 1 375;
- Рівненська область – 794;
- Сумська область – 794 ;
- Тернопільська область – 344;
- Харківська область – 1 354;
- Херсонська область – 475;
- Хмельницька область – 679 ;
- Черкаська область – 1 192 ;
- Чернівецька область – 648;
- Чернігівська область – 1 223.
Вакцинація від Covid-19
За минулу добу, 14 лютого, в Україні вакцинували від коронавірусу 59 170 людей. Першу дозу отримали 17 244 людини, другу дозу – 27 362 людини, додаткову дозу отримали 457 людей, бустерну дозу – 14 107 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 594 938 людей, з них отримали першу дозу – 15 594 936 людей, отримали дві дози – 14 985 576 людей, отримали додаткову дозу – 24 205 людей, бустерну дозу – 581 349 людей.
Коронавірус в Україні
14 лютого в Україні підтвердили 16 993 випадки Covid-19. Одужати вдалося 9 338 пацієнтам, а померло – 142. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.