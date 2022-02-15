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Знову зростання: в Україні за добу підтвердили майже 30 тис. нових Covid-випадків

15 Лютого 2022, 08:12
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

В Україні станом на 15 лютого підтверджено 4 572 417 випадків коронавірусу, а за добу – 29 724. Серед них – 2 393 дитини та 884 медпрацівники.

За минулу добу до медичних закладів госпіталізували 1 889 пацієнтів з Covid-19.

Від початку пандемії Covid-19 у країні підтвердили 103 255 летальних випадків. Від ускладнень протягом останнього дня померли 305 людей.

Водночас побороти захворювання вдалося 3 811 630 українцям, за добу – 23 235.

Коронавірус у регіонах

  • м. Київ – 4 584;
  • Вінницька область – 724;
  • Волинська область – 1 179;
  • Дніпропетровська область – 2 446;
  • Донецька область –1 458 ;
  • Житомирська область – 626;
  • Закарпатська область – 472 ;
  • Запорізька область –1 340 ;
  • Івано-Франківська область – 317;
  • Київська область – 1 228;
  • Кіровоградська область – 432;
  • Луганська область – 772 ;
  • Львівська область – 999;
  • Миколаївська область – 954;
  • Одеська область – 3 315;
  • Полтавська область – 1 375;
  • Рівненська область – 794;
  • Сумська область – 794 ;
  • Тернопільська область – 344;
  • Харківська область – 1 354;
  • Херсонська область – 475;
  • Хмельницька область – 679 ;
  • Черкаська область – 1 192 ;
  • Чернівецька область – 648;
  • Чернігівська область – 1 223.

Вакцинація від Covid-19

За минулу добу, 14 лютого, в Україні вакцинували від коронавірусу 59 170 людей. Першу дозу отримали 17 244 людини, другу дозу – 27 362 людини, додаткову дозу отримали 457 людей, бустерну дозу – 14 107 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 594 938 людей, з них отримали першу дозу – 15 594 936 людей, отримали дві дози – 14 985 576 людей, отримали додаткову дозу – 24 205 людей, бустерну дозу – 581 349 людей.

Коронавірус в Україні

14 лютого в Україні підтвердили 16 993 випадки Covid-19. Одужати вдалося 9 338 пацієнтам, а померло – 142. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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