В Україні станом на 15 лютого підтверджено 4 572 417 випадків коронавірусу, а за добу – 29 724. Серед них – 2 393 дитини та 884 медпрацівники.

За минулу добу до медичних закладів госпіталізували 1 889 пацієнтів з Covid-19.

Від початку пандемії Covid-19 у країні підтвердили 103 255 летальних випадків. Від ускладнень протягом останнього дня померли 305 людей.

Водночас побороти захворювання вдалося 3 811 630 українцям, за добу – 23 235.

Коронавірус у регіонах

м. Київ – 4 584;

Вінницька область – 724;

Волинська область – 1 179;

Дніпропетровська область – 2 446;

Донецька область –1 458 ;

Житомирська область – 626;

Закарпатська область – 472 ;

Запорізька область –1 340 ;

Івано-Франківська область – 317;

Київська область – 1 228;

Кіровоградська область – 432;

Луганська область – 772 ;

Львівська область – 999;

Миколаївська область – 954;

Одеська область – 3 315;

Полтавська область – 1 375;

Рівненська область – 794;

Сумська область – 794 ;

Тернопільська область – 344;

Харківська область – 1 354;

Херсонська область – 475;

Хмельницька область – 679 ;

Черкаська область – 1 192 ;

Чернівецька область – 648;

Чернігівська область – 1 223.

Вакцинація від Covid-19

За минулу добу, 14 лютого, в Україні вакцинували від коронавірусу 59 170 людей. Першу дозу отримали 17 244 людини, другу дозу – 27 362 людини, додаткову дозу отримали 457 людей, бустерну дозу – 14 107 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 594 938 людей, з них отримали першу дозу – 15 594 936 людей, отримали дві дози – 14 985 576 людей, отримали додаткову дозу – 24 205 людей, бустерну дозу – 581 349 людей.

Коронавірус в Україні

14 лютого в Україні підтвердили 16 993 випадки Covid-19. Одужати вдалося 9 338 пацієнтам, а померло – 142. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.