В Украине по состоянию на 17 февраля подтверждено 4 637 260 случаев коронавируса, а за сутки – 33 330. Среди них – 2 837 детей и 961 медработник.

За последние 24 часа в больницы с Covid-19 попали 3 284 человека.

От начала пандемии Covid-19 в стране подтвердили 103 824 летальных случая. От осложнений в течение последнего дня умерли 259 человек.

В то же время побороть заболевание удалось 3 866 755 украинцам, за сутки – 27 441.

Всего в Украине осуществили 19 235 891 тестирование методом ПЦР.

Коронавирус в Украине

16 февраля в Украине подтвердили 31 513 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 27 684 пациентам, а умерло – 310. Подробную статистику коронавирус в Украине – читайте на Фактах ICTV.