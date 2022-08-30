Во вторник, 30 августа, миллионы людей в районах, окружающих столицу Китая, были заблокированы, а власти удвоили усилия по сдерживанию Covid-19 в преддверии ключевого собрания правящей Коммунистической партии в этом году.

Сообщается, что почти 4 млн человек в провинции Хэбэй, которая окружает Пекин, было приказано оставаться дома до конца недели, поскольку власти спешат обуздать небольшую вспышку вируса.

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Кроме того, более 13 млн человек в соседнем портовом городе Тяньцзине должны пройти массовое тестирование, после того как был зарегистрирован 51 случай заболевания, в основном в легкой степени.

Напомним, что Китай является единственной крупной мировой экономикой, придерживающейся политики нулевого уровня Covid-19, а блокировки, ограничения на поездки и массовое тестирование подорвали бизнес и замедлили рост экономики.