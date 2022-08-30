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Для майже 4 млн жителів Пекіна: Китай вводить чергове жорстке Covid-блокування

30 Серпня 2022, 13:08
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

У вівторок, 30 серпня, мільйони людей в районах, що оточують столицю Китаю, були заблоковані, а влада подвоїла зусилля щодо стримування Covid-19 напередодні ключового зібрання правлячої Комуністичної партії в цьому році.

Повідомляється, що майже 4 млн осіб в провінції Хебей, яка оточує Пекін, було наказано залишатися вдома до кінця тижня, оскільки влада поспішає приборкати невеликий спалах вірусу.

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Крім того, понад 13 млн осіб в сусідньому портовому місті Тяньцзіні повинні пройти масове тестування після того, як був зареєстрований 51 випадок захворювання, в основному в легкому ступені.

Нагадаємо, що Китай є єдиною великою світовою економікою, яка дотримується політики нульового рівня Covid-19, а блокування, обмеження на поїздки і масове тестування підірвали бізнес та уповільнили зростання економіки.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Китай Коронавирус Covid-19
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