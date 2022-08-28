Провідні британські експерти з коронавірусу закликають людей старше 50 зробити повторне щеплення, щоб запобігти важкій формі захворювання або смертельному результату.

Відзначається, що з початку пандемії саме ця вікова категорія була визнана групою високого ризику. У людей старше 50 більше шансів захворіти на важку форму Covid-19 в порівнянні з більш здоровими і молодими людьми.

Експерти закликають групи високого ризику запланувати бустери вакцини проти Covid-19. Адже якщо рівень зараження різко зросте, це може призвести до затримки невідкладної допомоги для тих, хто найбільше її потребує.

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Цікаво, що недавнє дослідження, проведене в США, показало, що шиповидний білок коронавірусу був виявлений в крові 65% пацієнтів з тривалим Covid-19.

Також було виявлено, що вірус може залишатися активним в кишечнику протягом тривалого періоду часу.

Відзначається, що, як і у випадку будь-якого типу вакцинації, у людей можуть виникнути побічні ефекти, які не повинні тривати довше тижня.

Типові побічні ефекти будь-якого бустера можуть включати:

біль в руці від ін’єкції;

відчуття втоми;

головний біль;

нудота.

У вас також може піднятися температура, з’явитися жар або озноб через один або два дні після вакцинації, попереджають експерти NHS.

Джерело: Express