Ведущие британские эксперты по коронавирусу призывают людей старше 50 сделать повторную прививку, чтобы предотвратить тяжелую форму заболевания или смертельный исход.

Отмечается, что с начала пандемии именно эта возрастная категория была признана группой высокого риска. У людей старше 50 больше шансов заболеть тяжелой формой Covid-19 по сравнению с более здоровыми и молодыми людьми.

Эксперты призывают группы высокого риска запланировать бустеры вакцины против Covid-19. Ведь если уровень заражения резко возрастет, это может привести к задержке неотложной помощи для тех, кто больше всего в ней нуждается.

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Интересно, что недавнее исследование, проведенное в США, показало, что шиповидный белок коронавируса был обнаружен в крови 65% пациентов с длительным Covid-19.

Также было обнаружено, что вирус может оставаться активным в кишечнике в течение длительного периода времени.

Отмечается, что, как и в случае любого типа вакцинации, у людей могут возникнуть побочные эффекты, которые не должны длиться дольше недели.

Типичные побочные эффекты любого бустера могут включать:

боль в руке от инъекции;

чувство усталости;

головная боль;

тошнота.

У вас также может подняться температура, появиться жар или озноб через один или два дня после вакцинации, предупреждают эксперты NHS.

Источник: Express