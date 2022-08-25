Исследователи Каролинского института США разрабатывают новое поколение вакцины против коронавируса, которая будет менее чувствительной к мутациям и лучше приспособлена к будущим штаммам.

Отмечается, что вакцина показала многообещающие результаты на мышах и теперь ученые надеются, что смогут использовать ее в исследованиях безопасности на людях.

— Это вакцина против коронавируса нового поколения, — уверен профессор кафедры лабораторной медицины Каролинского института Матти Салберг.

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По его словам, идея состоит в создании более широкой защиты, которая больше напоминает ту, что возникает после фактического заражения, и будет немного более перспективной, чем вакцины, используемые в настоящее время.

Отмечается, что экспериментальная вакцина представляет собой ДНК-вакцину, что означает, что она содержит последовательности ДНК, которые при введении в организм заставляют клетки вырабатывать белки, инструкции для которых содержатся в последовательностях ДНК.

В данном случае речь идет о ДНК частей шиповидного белка трех разных вариантов коронавируса и ДНК еще двух вирусных белков, называемых M и N, где мутации встречаются реже.

Исследователи надеются, что однажды эту вакцину можно будет использовать в качестве бустерной дозы после базовой прививки другими вакцинальными препаратами.