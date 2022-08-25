Дослідники Каролінського інституту США розробляють нове покоління вакцини проти коронавірусу, яка буде менш чутливою до мутацій і краще пристосована до майбутніх штамів.

Відзначається, що вакцина показала багатообіцяючі результати на мишах і тепер науковці сподіваються, що зможуть використовувати її в дослідженнях безпеки на людях.

– Це вакцина проти коронавірусу нового покоління, – упевнений професор кафедри лабораторної медицини Каролінського інституту Матті Салберг.

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За його словами, ідея полягає у створенні більш широкого захисту, який більше нагадує ту, що виникає після фактичного зараження, і буде трохи більш перспективною, ніж вакцини, що використовуються сьогодні.

Відзначається, що експериментальна вакцина являє собою ДНК-вакцину, що означає, що вона містить послідовності ДНК, які при введенні в організм змушують клітини виробляти білки, інструкції для яких містяться в послідовностях ДНК.

В цьому випадку мова йде про ДНК частин шиповидного білка трьох різних варіантів коронавірусу і ДНК ще двох вірусних білків, званих M і N, де мутації зустрічаються рідше.

Дослідники сподіваються, що в один прекрасний день цю вакцину можна буде використовувати як бустерну дозу після базового щеплення іншими вакцинальними препаратами.