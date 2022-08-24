Згідно з новим дослідженням, опублікованим у JAMA Network Open, інкубаційний період від зараження до появи симптомів або першого позитивного тесту на Covid-19 скоротився з розвитком коронавірусу з 5 до 3,5 днів.

З варіантом Альфа інкубаційний період становив близько 5 днів, що скоротився до 4,5 для Бета, 4,41 для Дельти та 3,42 для Омікрона.

Знання інкубаційного періоду захворювання має значення для визначення випадку, управління загрозами, що виникають, оцінки тривалості наступного спостереження для відстеження контактів і виявлення вторинних випадків, і навіть розробки програм громадського охорони здоров’я, вкладених у зниження місцевої передачі.

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– Результати цього дослідження показують, що SARS-CoV-2 постійно розвивався та мутував протягом усієї пандемії Covid-19, – пишуть у дослідженні. – виявлення інкубаційного періоду різних варіантів є ключовим фактором у визначенні періоду ізоляції.

Два тижні тому CDC випустив керівництво, в якому йдеться про те, що тісні контакти пацієнтів з Covid-19 більше не потребують карантину. Натомість вони повинні носити високоякісну маску протягом 10 днів і проходити тестування через 5 днів після зараження. Заражені люди повинні ізолюватися щонайменше 5 днів після позитивного тесту.

Дослідники також зазначили, що у зв’язку зі скороченням інкубаційного періоду нових варіантів період ізоляції можна скоригувати, щоб знизити навантаження на систему охорони здоров’я.

Джерело: WebMD