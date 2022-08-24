Согласно новому исследованию, опубликованному в JAMA Network Open, инкубационный период от заражения до появления симптомов или первого положительного теста на Covid-19 сократился по мере развития коронавируса с 5 до 3,5 дней.

С вариантом Альфа инкубационный период составлял около 5 дней, который сократился до 4,5 для Бета, 4,41 для Дельты и 3,42 для Омикрона.

Знание инкубационного периода заболевания имеет большое значение для определения случая, управления возникающими угрозами, оценки продолжительности последующего наблюдения для отслеживания контактов и выявления вторичных случаев, а также для разработки программ общественного здравоохранения, направленных на снижение местной передачи.

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— Результаты этого исследования показывают, что SARS-CoV-2 постоянно развивался и мутировал на протяжении всей пандемии Covid-19, — пишут в исследовании. — Выявление инкубационного периода различных вариантов является ключевым фактором в определении периода изоляции.

Две недели назад CDC выпустил руководство, в котором говорится, что тесные контакты пациентов с Covid-19 больше не нуждаются в карантине. Вместо этого они должны носить высококачественную маску в течение 10 дней и проходить тестирование через 5 дней после заражения. Зараженные люди должны изолироваться не менее чем на 5 дней после положительного теста.

Исследователи также отметили, что в связи с сокращением инкубационного периода новых вариантов, период изоляции можно скорректировать, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Источник: WebMD