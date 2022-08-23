В течение минувшей недели коронавирусной инфекцией в столице заболело втрое больше людей, чем в предыдущие семь дней. Если с 8 по 14 августа было зафиксировано 316 случаев, то с 15 до 21 – 956.

Об этом сообщила директор Департамента по вопросам здравоохранения Валентина Гинзбург.

Она охарактеризовала рост инфекции как достаточно стремительный и призвала киевлян вспомнить о мерах эпидбезопасности.

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— На самом деле ситуация выглядит достаточно тревожной. Я бы рекомендовала вернуться к маске и снова положить в сумки и карманы дезинфектанты для рук, — говорится в сообщении.

Кроме того, рекомендуется обязательно соблюдать правила: заболел – сиди дома. В случае малейших проявлений недуга следует обращаться к врачу и выполнять все его рекомендации, чтобы минимизировать риски осложнений коронавируса и не подвергать опасности тех, кто рядом с нами.

По словам директора Департамента, к сожалению, растет и количество горожан, которые попадают в больницы с тяжелыми формами Covid-19, а также нуждаются в кислороде и оказываются в палатах интенсивной терапии.

Валентина Гинзбург напомнила, что сейчас можно сделать первую дозу (для тех, кто еще не привился), вторую, бустерную и вторую бустерную дозы. При этом второй бустер в Украине разрешено вводить всем людям от 60 лет, а также людям 18-59 лет с хроническими болезнями.

Прививки проводятся в центрах первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностических центрах, а также в центрах массовой вакцинации, работающих в ТРЦ GULLIVER, River Mall, Универмаг Украина.

Также по заявочному принципу в организованные коллективы выезжают мобильные вакцинальные бригады.