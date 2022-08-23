Протягом минулого тижня на коронавірусну інфекцію в столиці захворіло втричі більше людей, ніж у попередні сім днів. Якщо з 8 по 14 серпня було зафіксовано 316 випадків, то з 15 до 21 – 956.

Про це повідомила директор Департаменту з питань охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Вона охарактеризувала як зростання інфекції як досить стрімке і закликала киян згадати про заходи епідбезпеки.

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– Насправді ситуація виглядає досить тривожною. Я б рекомендувала повернутися до масок і знову покласти в сумки і кишені дезінфектанти для рук, – йдеться в повідомленні.

Крім того, рекомендується обов’язково дотримуватися правил: захворів – сиди вдома. У разі найменших проявів недуги слід звертатися до лікаря і виконувати всі його рекомендації, щоб мінімізувати ризики ускладнень коронавірусу і не наражати на небезпеку тих, хто поруч з нами.

За словами директора Департаменту, на жаль, зростає і кількість городян, які потрапляють в лікарні з важкими формами Covid-19, а також потребують кисню і опиняються в палатах інтенсивної терапії.

Валентина Гінзбург нагадала, що зараз можна зробити першу дозу (для тих, хто ще не щепився), другу, бустерну і другу бустерну дози. При цьому другий бустер в Україні дозволено вводити всім людям від 60 років, а також людям 18-59 років з хронічними хворобами.

Щеплення проводяться в центрах первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрах, а також в центрах масової вакцинації, що працюють в ТРЦ GULLIVER, River Mall, універмаг Україна.

Також за заявочним принципом в організовані колективи виїжджають мобільні вакцинальні бригади.