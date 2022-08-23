Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Термін самоізоляції осіб, що контактували з хворим на Covid-19, визначатиме лікар

23 Серпня 2022, 12:40
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
самоизоляция
Джерело: Depositphotos

Кабмін України скасував норму про 14-денну самоізоляцію людей, що контактували з хворим на Covid-19.

Термін самоізоляції таких осіб тепер визначатиме лікар відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

Нині такий термін становить 14 днів, але за низкою винятків, серед яких – особи, що пройшли повний курс вакцинації або перехворіли за останні 180 днів.

Зараз дивляться

Термін самоізоляції хворих на Covid-19 і тих, хто має підозру на інфікування Covid-19, також визначатиме лікар.

Читайте також:
коронавирусНевтішна відповідь вчених: як часто можна заражатись на коронавірус

Крім того, як повідомлялося, ухваленою постановою карантин продовжено з кінця серпня до кінця грудня цього року.

Джерело
Урядовий портал
Теги
Коронавирус Covid-19
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь