Кабмін України скасував норму про 14-денну самоізоляцію людей, що контактували з хворим на Covid-19.

Термін самоізоляції таких осіб тепер визначатиме лікар відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

Нині такий термін становить 14 днів, але за низкою винятків, серед яких – особи, що пройшли повний курс вакцинації або перехворіли за останні 180 днів.

Зараз дивляться

Термін самоізоляції хворих на Covid-19 і тих, хто має підозру на інфікування Covid-19, також визначатиме лікар.

Крім того, як повідомлялося, ухваленою постановою карантин продовжено з кінця серпня до кінця грудня цього року.